Zomergasten trekt met Derk Sauer meeste kijkers tot nu toe

met videoDe derde aflevering van zomertalkshow Zomergasten heeft zondagavond 685.000 kijkers naar NPO 2 getrokken. De uitzending met journalist en ondernemer Derk Sauer is daarmee tot nu toe de best bekeken aflevering van het huidige seizoen.

De oprichter van The Moscow Times vertelde onder meer over de gevolgen van propaganda en verscheurde Russische families, waarom roekeloosheid typerend is voor veel Russen en hoe het in de jaren negentig een enorme doorbraak was in Rusland dat je voor het eerst in je leven kon zeggen wat je dacht.

De uitzending waarin Sauer aan presentator Janine Abbring vertelde over zijn favoriete televisiefragmenten trok flink wat meer kijkers dan de aflevering van vorige week. Toen was het gesprek met Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij ABN Amro, goed voor 391.000 kijkers. Dat was weer een stuk minder dan de week daarvoor, toen Humberto Tan aftrapte met 526.000 belangstellenden. De komende weken schuiven filosoof Lieke Marsman, presentator Raven van Dorst en psychiater Bessel van der Kolk nog aan in het praatprogramma.

Het best bekeken programma van de zondag was met ruim 1,5 miljoen kijkers het NOS Journaal van 20 uur. De tweede plaats was voor de terugkeer van Studio Sport Eredivisie, waar 1.228.000 huishoudens op afstemden. Op de derde plaats staat met 741.000 een herhaling van het BNNVARA-reisprogramma Floortje naar het einde van de wereld. De Beentjes van Sint Hildegard, een Nederlandse film met Herman Finkers in de hoofdrol en uitgezonden op NPO1, sluit de top 5 met 662.000 kijkers af.

