Zondag met Lubach drukt 1,9 miljoen kijkers op het hart nog even vol te houden: ‘We zijn er bijna’

Het is een krankzinnig klotejaar geweest, erkent Lubach vanachter zijn vertrouwde desk. ,,Maar we moeten één ding niet vergeten: we zijn er bijna. De coronacrisis is bijna voorbij, over drie maanden - begin juli - zou iedereen gevaccineerd moeten zijn en kunnen we weer gaan en staan waar we willen. Drie maandjes is echt te doen. Natuurlijk gaat het in Europa niet zo hard met prikken als in Israël, maar wel veel sneller als in Nigeria of Zimbabwe”, ratelt Lubach door. ,,Nee, het is niet tof om je te vergelijken met het armste jongetje van de klas. Maar we doen het best goed. We liggen op koers. En toch zien we mensen massaal over boord springen.”

Alles open gooien - de horeca, winkels etc. - is volgens Lubach helemaal geen goed idee. ,,We kunnen dit, we moeten de moed niet verliezen. Het duurt al heel lang, maar we moeten nog even volhouden”, drukte hij bijna 1,9miljoen kijkers gisteravond op het hart.

Pech

Uiteraard ging Lubach zijn boodschap gepaard met de nodige satirische grappen. Zo maakt hij korte metten met het argument om de avondklok te verzetten van 21.00 uur naar 22.00 uur, omdat de zon dan onder zou gaan. ,,Dat argument kunnen we pas in mei gebruiken", aldus Lubach, die de kijker opriep voor het raam te gaan staan om te zien dat het al donker is en om te zien dat de buren ook naar de laatste aflevering van Zondag Met Lubach kijken. ,,Wat leren we? Dat we het niet per se van de regering moeten hebben. Het beleid zwabbert. Ja het is een pechjaar. We hebben pech met de regering en pech met de pandemie. Maar nu opgeven maakt alles erger. Dus kap met die huisfeestjes!”

Zoals te verwachten viel kreeg ook Kajsa Ollongren het te verduren na haar blunder. Ook vertelde Lubach een sprookje voor Pieter Omtzigt. Maar de geplaagde CDA-politicus ‘stoorde’ Lubach steeds met appjes omdat hij meer informatie wilde hebben wegens vermeende misstanden. Arjen kreeg Omtzigt rustig met het voorlezen van een rapport over de rechtsstaat van Montenegro. Lubach deelde ook nog even het recept voor suikerbrood. ,,Hopelijk snel tot ziens", sloot hij af.

Terugblikken

Eigenlijk zou Arjen Lubach vorig jaar al stoppen na de twaalfde reeks, maar doordat hij vanwege de coronacrisis niet het theater kon ingaan was er ruimte voor nog een seizoen. De reeks stond in het teken van de verkiezingen.

Het populaire programma, uitgezonden door de VPRO vanaf 2014, won in 2017 de Gouden Televizier-Ring. Daarnaast had Lubach vaak succes met YouTube-filmpjes en liedjes. Zo was het duet Ik **** je op afstand met Merol een hit en ook tracks over Justitieminister Ferd Grapperhaus en een duet met Fresku waren succesvol. Filmpjes als The Netherlands Second gingen wereldwijd viraal. In de video, waarin de stijl van voormalig president Donald Trump werd gepersifleerd, werd de ex-president verzocht zijn leus America First aan te vullen met The Netherlands Second. Het leverde Lubach ook een uitnodiging op in de talkshow van de Amerikaanse Seth Meyers. Ook waren er speciale websites, spelletjes als Keezer’s Quest en apps waarmee Lubach de actualiteit op de hak nam of aandacht vroeg voor misstanden.

Lubach kan terugblikken op een goed bekeken slotseizoen. De eerste aflevering op 7 februari scoorde een record van 2,3 miljoen kijkers en ook de uitzendingen erna trokken veel publiek, wekelijks meer dan anderhalf miljoen. De afsluiter werd dus gezien door bijna 1,9 miljoen kijkers.

Trending topic

Het programma Zondag met Lubach ging in 2014 van start. Aanvankelijk scoorde het programma gemiddeld zo rond de 400.000 kijkers, maar de show kreeg steeds meer fans en was geregeld trending topic op Twitter.

© Zondag Met Lubach

Cijfers:

2014 debuutjaar van Zondag met Lubach (op 9 november)

13 seizoenen heeft Zondag met Lubach straks gedraaid

2017 is het jaar waarin ZML winnaar wordt van de Gouden Televizier-Ring

28 miljoen keer wordt het Trump-filmpje aangeklikt op Youtube

337.000 kijkers keken er gemiddeld naar het eerste seizoen van ZML

2,1 miljoen kijkers keken er gemiddeld naar het huidige seizoen van ZML

2,7 miljoen kijkers zagen op 7 februari van dit jaar de vaccinatieaflevering van ZML, het hoogste kijkersaantal ooit

