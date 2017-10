Zondag met Lubach pakt de Gouden Televizier-Ring

,,Wat ontzettend terecht dat wij deze prijs hebben gewonnen", grapte Lubach in zijn dankwoord. ,,Ik moet natuurlijk veel mensen bedanken. Ik mag het natuurlijk allemaal presenteren, dat is te gek, maar achter de schermen ben ik ook heel belangrijk. Nee, serieus, voor alle cameramensen vind ik het geweldig dat ze met mij mogen werken", vervolgde hij. In een echt serieuze noot prees hij zijn medewerkers: ,,Deze mensen zijn het hart en de ziel van dit programma."



,,Het is een en waardering voor het hele team. Dit is voor de makers die al drie jaar aan dit programma werken. Daar ben ik heel blij mee", zegt Lubach bij Pauw. Voorafgaande aan het tv-gala in de AFAS Live had Lubach de led-schermen van de naburige Ziggo Dome 'gekaapt' om stemmen te trekken. ,,We kenden iemand bij de Ziggo Dome die dat kon regelen."



De andere genomineerde programma's waren Beste zangers en Expeditie Robinson. Zondag met Lubach brengt precaire en ingewikkelde onderwerpen op een luchtige en grappige wijze voor het voetlicht. Arjen Lubach was tot tweemaal toe de bron van video's die wereldwijd viraal gingen.