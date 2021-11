‘Zónder Tim den Besten is ‘100 dagen in je hoofd’ fantastisch!’

Vader uit realityse­rie 19 Kids and Counting wil politiek in: tegen abortus en voor wapens

De vader uit het gezin dat centraal stond in de realityserie 19 Kids and Counting, wil de politiek in. Jim Bob Duggar gaat op voor een plek in de senaat van de staat Arkansas, zo maakte hij dit weekend bekend. Hij zei de stem te willen zijn voor conservatieve kiezers. Duggar gaf in zijn statement aan voor wapenbezit en tegen abortus te zijn.

