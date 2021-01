Zonder voorkennis zet WandaVision de kijker voor een raadsel

Yolanthe Cabau mist geen seks, maar wel liefde

18 januari Yolanthe Cabau, die twee jaar geleden scheidde van voormalig voetballer Wesley Sneijder, heeft ‘tot nu toe’ nog geen behoefte gehad aan seks. Dat vertelt de actrice, die nu woont in Los Angeles, in gesprek met tijdschrift LINDA. ,,Ik heb vooral behoefte aan liefde. Een arm om me heen, als ik me rot voel.”