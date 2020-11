'Zoon (28) van Bobby Brown overleden’

Bobby Brown heeft volgens TMZ opnieuw een kind verloren. Zijn zoon Bobby jr. zou gisteren dood zijn aangetroffen in een woning in Los Angeles.

Veel is nog niet bekend over de dood van Bobby jr., die 28 jaar oud was. Wel weet TMZ te melden dat de politie niet uitgaat van een misdrijf.

De My Prerogative-zanger moest in 2015 afscheid nemen van dochter Bobbi Kristina, die hij deelde met de drie jaar daarvoor overleden Whitney Houston. Krissy, zoals ze door haar familie werd genoemd, werd net als haar moeder bewusteloos aangetroffen in bad na het gebruik van drugs. Ze lag daarna zes maanden in coma en overleed in juli van 2015, 22 jaar oud.

Bobby Brown is vader van zeven kinderen. Na zoon Landon uit een eerdere relatie kreeg hij twee kinderen met Kim Ward, dochter La’Princia en Bobby jr. De relatie van Bobby en Kim strandde toen zij twee maanden zwanger was van Bobby jr. en erachter kwam dat Bobby zich had verloofd met Whitney. De zangeres beviel in 1993 van Krissy. Bobby heeft zoon Cassius van 11 en dochters Bodhi (5) en Hendrix (4) met zijn huidige vriendin Alicia Etheredge.