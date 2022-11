Zoon Bowie boos over gebruik muziek van vader door Donald Trump

Taylor Swift woest op Ticketmas­ter na kaartjesde­ba­cle: ‘Ondraag­lijk om aan te zien’

Taylor Swift wijst met haar vinger naar Ticketmaster nadat het bedrijf gisteravond de verkoop van de kaarten voor haar Eras Tour moest stopzetten. De 32-jarige zangeres laat weten allesbehalve blij te zijn met het bedrijf. ‘Ik ga voor niemand excuses verzinnen, want we hebben ze meerdere keren gevraagd of ze aan de eisen konden voldoen en ons was verzekerd dat ze dat konden’, schrijft Swift kwaad op Instagram.

18 november