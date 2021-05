Zoon Jan des Bouvrie: ‘Als ik over werk begon, zei mijn vader: Ho, pauze. Ben je happy met je meisje?’

Belangrijke beslissingen in het bedrijf, de ontwerpstudio en conceptstore Het Arsenaal in Naarden, nemen moeder en zoon voor het eerst zonder Jan. Hij overleed op 4 oktober vorig jaar op 78-jarige leeftijd. ,,Toen Jan ziek werd had hij het volledige vertrouwen dat wij het bedrijf ook zonder hem konden blijven runnen’’, vertelt Monique aan FD Magazine.

Jan junior twijfelde toen hij vier jaar geleden door zijn vader werd gebeld of hij voor hem wilde werken. Hij was vereerd, maar had al een leuke baan in de vastgoedwereld. ,,Maar Het Arsenaal zo’n gaaf bedrijf. Mijn vader zei: Jantje, er is er maar een geschikt om ons team te versterken en dat ben jij.’’

Monique: ,,Jan was erg van ‘zo wil ik het’. Maar bij steekhoudende argumenten van zijn zoon, of van mij, boog hij heus wel mee. (...) Elke dag kwam hij polshoogte nemen, maar vooral ook met iedere afdeling even zitten. Aangehaakt blijven, zowel bij de boekhouding als bij de ontwerpers. Echt de vader van het bedrijf.’’

Societystel

Volgens Jan junior was zijn pa heel goed in het scheiden van werk en privé. Junior praatte al snel over het bedrijf als hij bij zijn ouders aanschoof voor een warme prak. ,,Dan zei hij: Ho, pauze. Hoe is het met jou? Ben je happy met je meisje? Hebben jullie fijne plannen in het vooruitzicht? Hij voorkwam zo dat we alleen maar over werk praatten.’’ Monique zag zich samen met haar man als ‘het societystel’. ,,In de begintijd vond ik dat weleens ongemakkelijk, maar it grew on me en ik zie de waarde er ook wel van in.’’

Jan en Monique trouwden in 1989. Naast zoon Jan kregen ze dochter Bo. Uit een eerder huwelijk kreeg Jan een dochter en zoon, Nicole en Jean-Marc.