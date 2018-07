Zoontje Fresku buiten levensgevaar 'na oproep om gebeden'

Netflix laat oorlogs­film Bankier van Verzet wereldwijd zien

16:08 Netflix gaat de Nederlandse oorlogsfilm Bankier van het Verzet streamen. De bioscoophit met in de hoofdrollen Barry Atsma, Jacob Derwig en Pierre Bokma is vanaf 11 september wereldwijd te zien bij de streamingdienst, met uitzondering van China. In Nederland en België is de film pas volgend jaar te zien bij Netflix.