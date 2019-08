Zoontje Michael Bublé hersteld van kanker: ‘Deze ervaring heeft mij getekend’

,,Het is een prachtige ervaring om nu met z’n allen op reis te zijn”, zegt hij in een interview met de Belgische krant Het Laatste Nieuws. ,,Toen we drie jaar geleden het nieuws kregen over de kanker van Noah, werden Luisa en ik compleet overdonderd. Ik denk dat het de meest verschrikkelijke ervaring is die een ouder kan overkomen, naast natuurlijk een kind definitief verliezen. Ik heb meteen begrepen dat het alles of niets was. Daarom heb ik de muziek en mijn carrière compleet van mij af gezet om me volledig op het welzijn van ons kind te kunnen concentreren.”



,,En het heeft ons veranderd. Dat kan ook moeilijk anders, want om dit te boven te komen, niet enkel wat je kind betreft, maar ook als koppel, moet je echt wel tot de bodem gaan en moet je jezelf de vraag stellen wat echt belangrijk is in het leven. En dan besef je dat er slechts één gegeven telt en dat is liefde. Het is een cliché, een dooddoener, ik weet het, maar het is de naakte waarheid en iedereen die in het leven al eens iets ergs, iets fundamenteel bedreigends heeft meegemaakt, zal het beamen.”