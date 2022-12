Zoontje van Marieke is een knuffelkont en het kan Gwen niet koud genoeg

Golden Glo­be-nominaties: Avatar, Top Gun en Elvis in de race voor Beste Film

Avatar: The Way of Water, James Camerons langverwachte vervolg op de bioscoopkraker uit 2009, maakt kans op een Golden Globe voor Beste Film. Ook Elvis (over het leven van Elvis Presley), Top Gun: Maverick met Tom Cruise en Steven Spielbergs autobiografische familiedrama The Fabelmans zijn in de race. Het Belgische Close scoorde een nominatie in de categorie Niet Engelstalige Film.

