Zowel Thijs Römer als OM in hoger beroep in zaak rond seksueel misbruik

updateActeur Thijs Römer (45) gaat in hoger beroep in de zaak rond seksueel misbruik die tegen hem is aangespannen. Dat bevestigt de rechtbank in Assen aan deze site. Ook het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan in de onlinezedenzaak.

Acteur Thijs Römer gaat in hoger beroep tegen de straf in zijn onlinezedenzaak omdat hij zich te weinig herkent ‘in het beeld dat uit het vonnis naar voren komt’. Dat stelt Römer dinsdag via zijn advocaat Wikke Monster in een korte toelichting op zijn besluit om in hoger beroep te gaan.

,,Wat er is gebeurd kan en wil ik niet goedpraten”, aldus Römer. ,,Ik heb destijds in het onlinecontact fouten gemaakt. Dat realiseer ik mij terdege. Ik vind het verschrikkelijk dat zij hieronder hebben geleden en dat spijt me heel erg. Het hoger beroep is niet bedoeld om afbreuk te doen aan dat leed. Ik had me graag willen neerleggen bij de uitspraak van de rechter, maar daarvoor herken ik mij te weinig in het beeld wat uit het vonnis naar voren komt.” Zijn advocaat beklemtoont dat er verder geen mededelingen over het hoger beroep worden gedaan. ,,Net als in eerste aanleg zal de discussie over deze kwestie plaatsvinden in de zittingszaal”, stelt Monster.

Ook het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan in de onlinezedenzaak tegen Thijs Römer. Hier draait het echter niet om een hoger beroep vanwege de straf, maar vanwege het feit dat de acteur is vrijgesproken van ‘het onverhoeds toesturen van een naaktfoto’, zo laat een woordvoerder weten. Het OM wil dus dat de acteur alsnog bestraft wordt voor dit feit.

Hoger dan strafeis

Römer werd twee weken geleden veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De rechtbank legde hem daarnaast de maximale taakstraf op van 240 uur. Verder moet Römer zich laten behandelen bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De veroordeling van de rechter viel hoger uit dan de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM eiste één dag gevangenisstraf.

De rechtbank achtte bewezen dat de acteur schuldig is aan strafbaar grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hij verleidde meisjes online tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf en het sturen van naaktfoto’s. Dat is gebeurd tussen november 2015 en november 2017 toen de meisjes 14, 15 en 16 jaar waren.

De zaak leunde voor een groot deel op verklaringen van drie inmiddels jonge vrouwen over hun contact met Römer. De rechtbank achtte de verklaringen van de slachtoffers betrouwbaar en consequent. Ook vond de rechtbank dat de slachtoffers niet overdreven, want ze gaven Römer niet van alles de schuld. Ze waren tenslotte fan van hem.

Römer vertelde dat de impact van deze zaak op zijn leven groot is. Zo is hij onder meer uit films geknipt en ook zijn gezin worstelt ermee. Zijn professionele leven, en daarmee zijn inkomstenbron, is vrijwel opgedroogd. Zijn acteerwerk is gestopt.

