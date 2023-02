Zus (74) van bekende zangeres duikt op bij Dna singers, panellid Dave von Raven blijkt superfan

Met video680.000 kijkers zagen donderdagavond hoe de oudere zus (74) van een bekende zangeres opdook bij Dna singers . De identiteit van de BN’er was vrij moeilijk te raden, maar panellid Dave von Raven bleek een ware superfan met encyclopedische kennis over de ster. Hij gaf haar na de onthulling dan ook een groot compliment.

In de RTL 4-show treden mensen op die familie zijn van een Nederlandse artiest. Een panel van kenners moet raden met wie zij een bloedband hebben. Donderdagavond was het aan de teams van Jeroen van Koningsbrugge met Soy Kroon en Jaap Reesema met Von Raven. Verder dan wat grapjes kwamen zij na de opkomst van Fenny (74) niet. Is ze de tante van Guus Meeuwis, omdat ze ook een bril draagt?

De hintvideo was hard nodig. De vrouw vertelde dat ze vroeger altijd buitenspeelde met haar familielid in het Amsterdamse Westerpark. De twee zijn vooral vriendinnen en hebben nooit bonje. Hun leven is wel erg verschillend: op het huwelijk van Fenny kwam een handjevol mensen, dat van haar familielid trok 794.000 kijkers.

Het panel kwam er niet uit, behalve dan dat Fenny bij het zingen een beetje deed denken aan Karin Bloemen (bij Jaap). Maar toen kwam amateurdetective Dave. Die begon te vertellen over een singletje dat hij thuis heeft, met het lied I surrender uit 1968. Dat werd gezongen door dezelfde ster die later Pierrot uitbracht. En liet hij op de achtergrond in de hintvideo nou een pierrothoofdje hebben gespot.

Dave kent vergeten liedjes

‘Sherlock Holmes’ dacht ook aan een lied uit 1970, I won’t stand between them. Dat past bij de uitspraak van Fenny dat ze haar zus nooit in de steek zou laten, beredeneerde Dave. De zanger dacht onnodig moeilijk, want het ‘buitenspelen’ van de zussen verwijst naar een veel grotere hit van de artiest. Dat is iemand van wie het huwelijk inderdaad op tv kwam bij SBS 6 én die in het echt Bonje als voornaam heeft. Artiestennaam: Bonnie St. Claire (73).

Het volledige panel wist het dankzij Dave te raden, hoewel Soy en Jeroen voor de grap hun geld inzetten op Ron Brandsteder en Dokter Bernhard, allebei verwijzingen naar de hit van Bonnie uit 1976. De zangeres was apetrots op haar zus, die normaal alleen in een verzorgingshuis zingt en nu ontzettend nerveus was. Maar Bonnie was ook onder de indruk van Daves kennis over haar liedjes, die het grote publiek volgens haar allang vergeten is.

,,Ik ben fan, jazeker’’, zei hij. Dave noemde zijn favorieten uit haar oeuvre op, zoals Tame me tiger en I surrender. ,,Dat is een van de beste dingen die ooit in Nederland zijn gemaakt hoor, echt.’’

Bekijk de onthulling van Bonnie en de reactie van Dave:

