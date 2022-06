Zwanger in filmland: ‘Zeker in Nederland valt er nog een wereld te winnen’

Haar personages waren het niet, maar Angela Schijf was in een fors aantal afleveringen van Meiden van De Wit én Flikken Maastricht wel degelijk hartstikke zwanger. Je kan in een langlopende tv-serie niet zomaar ineens iemand anders dezelfde rol laten spelen en dus werd Schijfs zwangere buik zoveel mogelijk buiten beeld gehouden. Door de camera meer op haar gezicht te richten of door haar simpelweg wat vaker een multomap te laten vasthouden. De enige die er een beetje last van had, was de actrice zelf, die zich excuseerde voor haar ‘bolle toet’.