Zweedse film The Square grote winnaar bij Europese Oscars

Voor haar imposante oeuvre kreeg de Franse actrice Julie Delpy (46) een speciale onderscheiding van de Europese Filmacademie. De actrice had ook een grote teleurstelling te verwerken. Kort voor de ceremonie kreeg zij te horen dat haar nieuwe film My Zoe, die zij heeft geschreven en zou regisseren, een belangrijke financier verloor. ,,De advocaat liet weten dat ik te emotioneel was om die film te regisseren. Daarna trokken zij hun toezegging in.’’



Zij riep de aanwezigen op om 600.000 euro te investeren in haar film, waarvoor zij de cast (Daniel Brühl en Gemma Arterton) al bij elkaar had. ,,Wie investeert in mijn film mag met mij morgen ontbijten. Ik heb haast want ik moet eigenlijk over twee weken met de opnamen beginnen.’’ De actrice barstte daarna bijna in huilen uit, nadat zij dat ook de dag daarvoor in een interview met het AD had gedaan. ,,Ik ben emotioneel, maar dat wil toch niet zeggen dat ik geen film kan regisseren?''