Zweedse prins Carl Philip en prinses Sofia maken naam klein prinsje bekend

Het hertogdom dat Julian krijgt toebedeeld, behoorde vroeger aan prins Bertil, een geliefde oom van de Zweedse koning Carl Gustaf en oudoom van Carl Philip. Samen met zijn vrouw en drie kinderen woont Carl Philip ook in het oude huis van Bertil, Villa Solbacken.



Julian is de zevende in de lijn van de Zweedse troonopvolging. Hij is het zevende kleinkind van koning Carl Gustaf (74) en koningin Silvia (77) en hun vijfde kleinzoon.



Afgelopen vrijdag werd Julian Herbert Folke geboren in het Danderyd ziekenhuis in Stockholm. Het kindje is geboren om 11.19 uur, is 49 centimeter groot en weegt 3220 gram. ,,We zijn zo blij en dankbaar dat we onze derde zoon in onze familie mogen verwelkomen. Prinses Sofia en ik, en zijn twee grote broers, hebben allemaal naar deze dag uitgekeken”, aldus Carl Philip. ,,Nu kijken we er naar uit om kennis te maken met dit nieuwe kleine lid van onze familie.”