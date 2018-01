12 jaar cel geëist tegen enkelband-overvaller die ook in Someren toesloeg

Op eerste kerstdag 2016 werd een supermarkt in Geleen overvallen. Daarna was het Kruidvat in Someren en het kantoor van een vakantiepark in Overloon aan de beurt.

De man verbleef ten tijde van de overvallen in gevangenis Ter Peel in Evertsoord. Hij zat daar vast voor een roofmoord die hij in 2008 in Hoensbroek had gepleegd. Hij zou de overvallen hebben gepleegd tijdens weekendverlof. Bij de arrestatie van de man vond de politie in zijn cel een geladen pistool. In zijn auto lag een machinegeweer.