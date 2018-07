1500 bezoekers van zwembad De Diepsteeckel in Someren 'willen het water in'

Bovenver­die­ping Chinese Roos in Someren-Eind omgebouwd tot kamers

10:35 SOMEREN-EIND - De verdieping boven restaurant De Chinese Roos in Someren-Eind mag omgebouwd worden tot kamers voor buitenlandse werknemers. In het pand aan de Boerenkamplaan is ruimte voor maximaal acht te verhuren 'wooneenheden'.