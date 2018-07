Auto botst tegen lantaarnpaal en verkeersbord en belandt op zijn kant in Lierop

Geen gerooster­de aardbeien na brand bij Aardbeien­vrouw­tje in Nederweert: 'We zijn geschrok­ken maar hebben geluk gehad'

1 juli NEDERWEERT - ,,We zijn hevig geschrokken, maar we hebben veel geluk gehad", vertelt Antoinette van Tulden, eigenaresse van de Aardbeienwinkel in Nederweert, zondagochtend na de brand die daar zaterdag uitbrak. De schade bij hun boerderij valt heel erg mee, sterker nog: die schade is er vrijwel niet.