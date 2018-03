Auto-inbrekers slaan toe in Someren, buit bestaat uit noodhamer

Raad van State: stik­stof­re­ge­ling veehouderij niet in orde

9 maart DEN HAAG/SOMEREN - Provincies moeten in een groot aantal gevallen stoppen met het verlenen van vergunningen aan veehouders volgens de in 2015 ingevoerde stikstofregels. Dat heeft Raad van State bepaald. Gebleken is dat meer stikstof in de natuur terechtkomt dan voorspeld.