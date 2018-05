Beelden van dodelijk ongeluk op A67 blijven bij Veldhovense Tom op zijn netvlies; 'Het is ook echt een gevaarlijke weg'

Toch weer hoop voor MAC Lierop

15 mei DEN HAAG/LIEROP - Motor- en Autoclub (MAC) Lierop heeft dinsdag hoop gekregen dat er weer gecrost mag worden in de Herselse bossen. Volgens de Raad van State 'is het wel duidelijk dat daar iets mag op basis van het overgangsrecht'. De vraag is alleen: wát? Daarover doet de hoogste bestuursrechtbank van het land over circa zes weken uitspraak.