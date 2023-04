Boek met slechthorenden en slechtzienden moet anderen inspireren: ‘Een beperking kan een verrijking zijn’

Maaike Roubos sleept derde play-offduel uit het vuur voor korfbal­lers DSC

De korfballers van DSC hebben zaterdag een beslissende pot uit het vuur gesleept in de kruisfinales van de Korfbal League 2. Met een doorloopbal besliste Maaike Roubos de wedstrijd tegen HKC: 18-19 (6-8). Inzet dinsdag in Eindhoven is een plaats in de finale op 8 april in Papendrecht.