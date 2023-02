Bonte Aovend in Lierop op hoger podium: veel lol in De Vurherd

Kleine zeemeermin

Dat kan je ook zeggen van dansgroep Demarrage (die voortaan DNC-Dance genoemd wil worden). Zij stalen de show met een dansnummer op de muziek van de film IT. De danseressen maakten ook reclame met een dansnummer uit de musical De kleine zeemeermin , in juli in zijn geheel te zien. Zeker de moeite waard.

Ook de moeite waard was het optreden van de tonpraoters Jasper van Gerwen en Jorlan Manders. Van Gerwen had een mooi lied over een mens-erger-je-niet-wedstrijd. Op de weg er naar toe moest hij tanken: ,,Ik heb het tankstation opgelicht, ik reed weg zonder te tanken!”

De cabaretgroep ‘Ons Jongens’ uit Deurne was vóór haar optreden niet bekend in Lierop, maar dat is nu wel anders. Onvergetelijk was het verhaal over de carnavalsoptocht in hun dorpje van één smalle straat en vijf huizen. ,,Het moeilijkste bleek het omkeren van de enige wagen die deelnam, en omdat de optocht maar vijf minuten duurde werd hij een aantal keren herhaald.” En: ,,Het is een katholiek dorpje, vóór de optocht gaf de pastoor de deelnemers een hostie, daarna hoste-ie door het café.”