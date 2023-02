Bonte Avond in Lierop op hoger podium: veel humor, gezang, dans en zelfs een film

Carnavalsvereniging De Kaauw Voetjes in Lierop gebruikt voor het eerst De Vurherd voor de Bonte Avonden en dat heeft zo zijn voordelen. Het podium is hoger dan bij Van Oosterhout, en daardoor kunnen de bezoekers de acts nu beter meebeleven.

Allerlei ‘bekende artiesten’ komen langs en zingen of playbacken hun nummer. Toon Hermans zingt over zijn feestneus, en Gerard van Maasakkers laat de zaal mee zingen met ‘He gaode mee’. SLAP (Stichting Lieropse Auw Prinsen) brengt er de stemming meteen in.

,,Onze act is gebaseerd op het thema van carnaval in Lierop: Carnavalskrakers", zegt Eric Hesius van SLAP. ,,Wij feesten in een café en daar hoort ook een pilsje bij. Eén van de ouw prinsen is de ober die regelmatig met een blad bier langs komt. Bij het zoveelste glas bier zingt hij ‘Bestel Maar, Bestel Maar’.”

Film over historie

De bonte avond was ook informatief: er werd een film vertoond over de ‘Blauwe Kei’, daarin werd het ontstaan van De Kaaw Voetjes uitgelegd.

Daar hebben de 17 leden van de jeugdraad niets van meegekregen: zij kwamen op als een vijf meter lang paard en presenteerden een aantal dansjes waar de spontaniteit vanaf droop.

Kleine zeemeermin

Dat kan je ook zeggen van dansgroep Demarrage (die voortaan DNC-Dance genoemd wil worden). Zij stalen de show met een dansnummer op de muziek van de film IT. De danseressen maakten ook reclame met een dansnummer uit de musical De kleine zeemeermin, in juli in zijn geheel te zien. Zeker de moeite waard.

Ook de moeite waard was het optreden van de tonpraoters Jasper van Gerwen en Jorlan Manders. Van Gerwen had een mooi lied over een mens-erger-je-niet-wedstrijd. Op de weg er naar toe moest hij tanken: ,,Ik heb het tankstation opgelicht, ik reed weg zonder te tanken!”

Quote Vóór de optocht gaf de pastoor de deelnemers een hostie, daarna hoste-ie door het café Cabaretgroep Ons Jongens, Deurne

De cabaretgroep ‘Ons Jongens’ uit Deurne was vóór haar optreden niet bekend in Lierop, maar dat is nu wel anders. Onvergetelijk was het verhaal over de carnavalsoptocht in hun dorpje van één smalle straat en vijf huizen. ,,Het moeilijkste bleek het omkeren van de enige wagen die deelnam, en omdat de optocht maar vijf minuten duurde werd hij een aantal keren herhaald.” En: ,,Het is een katholiek dorpje, vóór de optocht gaf de pastoor de deelnemers een hostie, daarna hoste-ie door het café.”

En de leden van SLAP? Die feesten na afloop vrolijk verder met de Koepelblaozers. Samen met de rest van de deelnemers kunnen zij terugkijken op een Bonte Avond waarin veel gelachen werd. En ze dronken een goei pilske.