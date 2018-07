Bovenverdieping Chinese Roos in Someren-Eind omgebouwd tot kamers

Harry van Tulden uit Someren-Hei­de koninklijk onderschei­den

23 juli SOMEREN-HEIDE - De 84-jarige Harry van Tulden uit Someren-Heide is zaterdag 21 juli koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens het jubileumdiner van de 60-jarige KBO speldde de Somerense burgemeester Dilia Blok hem de onderscheiding op en noemde zijn vele verdiensten voor de gemeenschap in De Hei.