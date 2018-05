Brand in bedrijfspand Van Vijfeijken in Someren-Eind

SOMEREN - In een bedrijfspand van Van Vijfeijken aan de Kanaaldijk-Zuid in Someren-Eind is dinsdagavond brand uitgebroken. De brandweer, die met groot materiaal ter plaatse kwam, kon de brand snel blussen waardoor de schade beperkt is gebleven.

De brand werd ontdekt door de buren, die snel de brandweer alarmeerden. Volgens een woordvoerder van de brandweer ontstond de brand in de werkplaats van het bedrijf. Daar stond een olievat met een spoelbak. In een bijbehorend pompje is volgens de brandweer de brand ontstaan.

Volledig scherm De brand ontstond in de werkplaats van de firma Van Vijfeijken. © Ad de Koning

De schade is beperkt gebleken tot roetschade. Gezien de aanwezigheid van olie had er volgens de Officier van Dienst van de brandweer een grote brand kunnen ontstaan, en is dit voorkomen door door snel ingrijpen.

Bij de brand raakte niemand gewond; er was niemand in het pand aanwezig op het moment dat de brand uitbrak.