Brand in kampeerboerderij Someren waar 450 asielzoekers zouden komen: ‘Gaan uit van brandstichting’

SOMEREN - In groepsaccommodatie De Hoof in Someren waar zeer spoedig 450 asielzoekers opgevangen moeten worden, is woensdagnacht rond 0.40 uur brand uitgebroken. ,,Wij gaan uit van brandstichting en gaan onderzoek doen”, zegt een woordvoerder van de politie.