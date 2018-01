'Brand' in Someren blijkt inbraak in winkel

12 jaar cel geëist tegen en­kel­band-over­val­ler die ook in Someren toesloeg

26 januari DEN BOSCH - Tegen de man die in januari 2017 een overval pleegde op het Kruidvat in Someren is vrijdag 12 jaar cel geëist. De man, Issam T. uit Sittard, pleegde in totaal drie gewapende overvallen.