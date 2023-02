Brits drama over een verboden liefde

En dan is het eindelijk zover: de 14 bewoners brengen hun eerste nacht door in wooninitia­tief ’t Heuveltje in Aar­le-Rix­tel

AARLE-RIXTEL - Uit huis gaan is spannend, al helemaal voor de bewoners van wooninitiatief ’t Heuveltje in Aarle-Rixtel. In de nacht van vrijdag op zaterdag overnachtten zij voor het eerst in hun nieuwe huis, opgericht om mensen met een verstandelijk beperking op eigen benen te laten staan.

3 februari