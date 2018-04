Burgemeester Blok daagt Lieropse jeugd uit

Ze had versterking ingeroepen. Ook tophockeyer Mink van der Weerden en voormalig PSV'er Nyron Wau benadrukten hoe belangrijk het is om vaker achter de computer uit te komen. In het boekje staan alle mogelijke sporten die in de gemeente Someren beoefend kunnen worden. ,,Met sporten kun je ook nieuwe vrienden maken. Het maakt echt niet uit of je goed bent of niet. Het is leuk om in je vrije tijd te sporten. Ik daag jullie uit om minstens één nieuwe sport te beoefenen. Stuur mij dan een berichtje en dan kom ik kijken", daagde ze de jonge toehoorders uit.