CDA-bestuur in Someren neemt afstand van uitlatingen Gonnie van Bussel

Ze was teleurgesteld dat ze geen wethouder kon blijven en dat Louis Swinkels door de partij naar voren geschoven werd. 'We herkennen ons totaal niet in de door haar geschetste procesgang inzake het wisselen van lijsttrekker en betreuren het dat zij dit op deze wijze naar buiten brengt. Haar uitlatingen laten we geheel voor haar rekening'. Voorzitter Ben van de Boomen wil de verklaring op de partijwebsite niet verder toelichten. ,,We gaan over tot de orde van de dag."