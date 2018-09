'Centrum Someren verliest de strijd met Asten'

Someren verliest momenteel de slag van Asten als het gaat om de aantrekkelijkheid van het centrum. Om weer reuring rondom het Wilhelminaplein in Someren te krijgen moet er volgens directeur Frans van Bree van bouwbedrijf Welling/Van Bree meer hoogbouw gaan plaatsvinden. Het nieuwe complex op nummer 26 moet je volgens hem zien als een eerste stap. ,,De intimiteit en romantiek moet weer terugkomen", vindt Van Bree. ,,Er moet daar iets gebeuren, want Someren is de strijd met Asten aan het verliezen."