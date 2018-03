Coalitie Someren: Gemeenschapslijst, CDA, PvdA en Lijst Someren-Heide

SOMEREN - De karakters van verschillende politici in de gemeente Someren hebben een belangrijke rol gespeeld bij de keuze voor een nieuwe coalitie. Inhoudelijke verschillen zijn er volgens informateur Peter Willekens 'jammer genoeg' weinig, waardoor het op personen en cultuurverschillen per partij aankomt. De Gemeenschapslijst, CDA, PvdA en Lijst Someren-Heide (13 van 17 zetels) willen Someren de komende vier jaar besturen. De beoogd wethouders zijn Guido Schoolmeesters (Gemeenschapslijst), Louis Swinkels (CDA) en PvdA'er Theo Maas.

Een belangrijke rol bij de onderhandelingen was weggelegd voor Theo Maas, al jaren de wethouder met de sociale portefeuille. Zijn expertise op het gebied van zorg heeft volgens Schoolmeesters zeker meegewogen bij de uitkomst die donderdagavond werd gepresenteerd.

Opvallend genoeg viel Wij zijn Someren/VVD buiten de boot, terwijl de partij van lijsttrekker Jules Klessens een van de verkiezingswinnaars was en van twee naar drie zetels ging. Hij snapt dat je inhoudelijke andere keuzes kunt maken, maar is pislink over het gevoerde proces van de afgelopen week. Klessens is met name teleurgesteld in zijn coalitiepartners van de afgelopen vier jaar, te weten het CDA en PvdA.

Respectloos

,,We hebben van hen niet eens de kans op een gesprek gekregen. We zijn altijd trouw aan de coalitie geweest, zijn door de kiezers beloond en dan hebben ze niet eens de ballen om ons uit te nodigen voor een gesprek. Dat had hen wel gesierd. Nu zijn we zijn respectloos behandeld. Jammer, verdomd jammer." Volgens hem is zijn partij makkelijk inwisselbaar tegen de PvdA.

Schoolmeesters begrijpt de teleurstelling van Wij zijn Someren/VVD. De Gemeenschapslijst belandde vier jaar geleden als nummer twee in de oppositie. ,,Ik ken het gevoel", was het enige wat hij daarover zei.

Theo Maas (PvdA) zei dat er absoluut geen sprake was van een afrekenlijstje of beloningslijstje. ,,We zitten hier voor Someren, niet voor onszelf."

Louis Swinkels van het CDA ging niet dieper op de kritiek van Klessens in. ,,We wilden graag met de grootste partij het gesprek aan gaan. Klikt dat, past dat. Daar hebben wij het in ons gesprek met de informateur bij gelaten", was zijn uitleg.