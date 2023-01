De gezelligheidsthermometer piekt tijdens de Lijsselse Aovend van De Kei

De blits

Even later maakte de Slagwerkgroep van Tune de blits. ,,Vroeger hadden we nog cafés en ging iedereen dansen. Nu moet dj Timmetie zijn stinkende best doen om de voetjes van de vloer te krijgen. Daarom zijn we een dansschool begonnen.” Raad van Elf en prins en prinses demonstreerden de foxtrot op muziek uit de jaren 60. Aansluitend werd overgegaan op het echte carnavalswerk; de hele zaal liep de polonaise op Ein Festival der Liebe en haakte Van links naar rechts in. De gezelligheidsthermometer piekte.