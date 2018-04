De SHop is in Someren-Heide niet meer te missen

SOMEREN-HEIDE- Vrijwilligster Marij van Hoof, die dienst draait in buurtwinkel De SHop in Someren-Heide, begroet haar eerste klant. ,,Ben je de Paasdagen goed doorgekomen? Hebben de eikes gesmaakt?" Het begin van een gesprek zoals er dagelijks een aantal plaatsvinden en dat vormt volgens de meeste klanten dé meerwaarde van de kleine winkelruimte in gemeenschapshuis De Bunt.

SHop, staat voor Someren-Heide Ontmoeting Plaats, vijf jaar geleden opgericht. ,,Dat is een buurtwinkel voor de buurt én om samen te buurten", zegt de oudste vrijwilliger Marinus van Hoeij (82). ,,Ik zorg voor een deel voor de bevoorrading en na het werk schuif ik aan de grote buurttafel aan in De Bunt. Gezellig en eigenlijk niet meer te missen."

Leney Raymakers, afkomstig van Aarle-Rixtel, streek zes jaar geleden in De Hei neer. ,,Door mijn bezoeken aan De SHop was ik al snel bekend bij de Heise mensen. Waar kom jij vandaan? Heb je hier den aard? Zo begonnen de gesprekken." Nu Leney kinderen heeft ,gaat zij elke dag voordat ze hen van school haalt naar De SHop. ,,Ik tref dan ook andere moeders en blijf zo op de hoogte van wat er speelt in onze gemeenschap."

Voorzitter Mireille Winkelmolen schrijft het succes van de coöperatieve dorpswinkel toe aan de klanten én de bijna veertig vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten om het winkelen in De Hei mogelijk te maken. De verse producten, vlees, groenten en brood komen van bedrijven in de buurt en de overige producten worden gehaald bij een supermarkt in Someren. ,,Wij verkopen de producten voor dezelfde prijs; de korting die de supermarkt ons gunt, is onze winst."

Toon Kanters zorgt dat er verse groenten aanwezig zijn, hij haalt ze op bij tuinders in de buurt. ,,De tulpen, paprika's, komkommers, champignons en asperges gaan niet eerst naar de veiling, maar na de pluk meteen naar onze winkel. Ooit na tien minuten al. Verser kan echt niet."

Pinautomaat

Er zijn ook enkele kleine tegenslagen geweest in de afgelopen vijf jaar. Toen de pinautomaat verdween uit het dorp gingen de mensen in Someren pinnen en ook daar de boodschappen doen. Toen het continu lesrooster werd ingevoerd op de Jozefschool bleef het rond het middaguur ook stil in De SHop. ,,Maar dat is inmiddels opgelost, de mensen kunnen in de winkel kleine bedragen pinnen en rond de middag is het ook weer druk, de SHop blijf vernieuwen", zegt de voorzitter.