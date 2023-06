De Somerense politiek zet zich met intriges, insinuaties, en gekrenkte ego’s te kijk

't Ventieleke fietst in een etmaal van Heusden naar Parijs: ‘Wel te vinden voor een avontuur’

ASTEN-HEUSDEN - Op de fiets van Heusden naar Parijs in een etmaal: veertien renners van wielertourclub 't Ventieleke in Heusden wagen zaterdag 24 juni een poging. Henk Winkelman is een van hen. „Het wordt sowieso afzien.”