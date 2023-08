Deel horeca Someren blijft dicht tijdens de kermis: ‘Een nieuwe pleinindeling liet maar op zich wachten’

Zwembad Ezzy’s in Beek en Donk heeft langste tijd gehad, mogelijk miljoenen­in­ves­te­ring nodig

BEEK EN DONK - Op korte termijn sluiten is niet aan de orde, maar het einde van de levensduur van zwembad Ezzy’s in Beek en Donk is wel in zicht. Op het Laarbeekse gemeentehuis wordt er achter gesloten deuren over gesproken, net als over de toekomst van het zwemonderwijs.