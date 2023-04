Deze acts komen in het jubileumjaar naar de Ruchte in Someren (en dit is het jubileumlogo)

Uit De Oude Doos Kusje bij de opening van kleding­zaak Dandy

Er was een stoel voor nodig, maar zo kon de kleine meid toch een kusje geven aan haar moeder (?). De foto is gemaakt bij de opening van kledingzaak Dandy aan de Markt 40 in Helmond. Dandy was jarenlang een begrip in Helmond.