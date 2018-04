Diamanten paar Verheijen uit Someren-Eind kent elkaar al van heel jong

SOMEREN-EIND - Het huwelijksbootje van Mien Bell en Jan Verheijen was meer een houten 'kitje' op het erf bij Mien thuis aan de Goord Verbernedijk in Someren-Eind. Toen ze er voor het eerst gingen slapen was het huisje 'verzegeld' met kippengaas en het bed was verdwenen. Dat was de reden dat hun eerste huwelijksnacht bij Jan thuis in de Coöperatiestraat moest worden doorgebracht.