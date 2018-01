Dilia Blok ingelijfd door Prinsengarde van De Meerpoel

SOMEREN - Het openingslied, gezongen door Vorst Boudewijn en Loes van Diepen was al meteen een carnavaleske knaller, er zouden er nog een aantal volgen. Vooral de Prinsengarde slingerde er een aantal de zaal in.

De Somerense inbreng van deze avond beperkte zich tot de Prinselijke Hofkapel en de Prinsengarde die er de laatste jaren muzikaal talent hebben bij gekregen en dat was te merken ook. Echte Zummerse zaken werden besproken en met een lied bezongen. Een van de onderwerpen was de rivaliteit tussen NWC en SV Someren. Op een verhoging nam een mager schriel 'Astens' voetballertje plaats én een grote bonkige en buikige SVS verdediger. Zo werd niet alleen in de tekst aangegeven dat diej uit Asten er voor de Somerense 'inkropen'. Ook de nieuwe Somerense burgermoeder werd met een prachtig lied ingelijfd bij de Prinsengarde, " We gaan voor jou op liefdespad, er zijn hier vrijgezellen zat" dat was de boodschap richting Dilia Blok. Maar even later spraken ze dat weer tegen met de tekst, " Somerense vrijgezellen kunnen naar 'blok' fluiten'. Ook de leegstand in de Postelstraat werd benoemd, Sextenten zou de oplossing zijn en het idee om Pieter Scheepers te benoemen tot pastoor in Someren werd weggewuifd. " Asten moet z'n eigen niet bemoeien met een Zummers kruis".

Volledig scherm Leden van de Prinsengarde Frans van de Ven (links) en in blauw-wit Frans de Lau. © Rinus van houts

Volledig scherm De Prinselijke Hofkapel. © Rinus van houts

De Zaonikaovend van de meerpoel in Someren barst van het zaniktalent en niet de minste. Met Berry Knapen, Dirk Kouwenberg, Frans Bevers en Bas van Velthoven in het Meerpoelschip is het risico dat er niet gelachen wordt uitgesloten.

Knapen was als Toos van Bokhoven dé publiekslieveling, bij haar Hannes werd met een fles Chloor de tanden gebleekt en er pas kwam Toos erachter dat hij een kunstgebit had. Tandarts Kouwenberg vertelde dat Anky van Grindsven 5 kilo lichter was geworden nadat bij haar tandsteen was verwijderd. Ook Bas van Velthoven viel goed in de smaak, hij verhuurde hangtafels aan lillieputters. Wat een weelde zoveel gezijver op één avond.