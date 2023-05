Dit is hoe de eerste teams uit Someren dit weekeinde speelden

‘Aangesla­gen’ Luuk de Jong opgelucht na veiligstel­len van Champions Lea­gue-tic­ket met PSV: ‘Een hele aparte week’

Euforie? Luuk de Jong (32) was vanzelfsprekend blij dat PSV tweede is geëindigd in de eredivisie, maar hij reageerde óók ingetogen door het plotse vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij. ,,Als zoiets gebeurt, dat wens je niemand toe... Ik heb dit ook nog nooit meegemaakt, het was echt een schok voor ons.”