Dode man gevonden op straat in Ospel na achtervolging in Brabant

OSPEL - In het Limburgse Ospel, vlakbij Someren, is vrijdagochtend vroeg een overleden man gevonden op straat. De man werd gevonden na een politieachtervolging vanuit Brabant.

De man, wiens identiteit nog onbekend is, lag op de Uliker. Ook de doodsoorzaak is nog onduidelijk. De politie is bezig met een groot onderzoek. De Uliker is ter hoogte van het incident afgesloten voor alle verkeer.

Achtervolging

Afgelopen nacht was er een achtervolging vanuit Brabant richting Limburg. Nabij Nederweert verloor de politie het voertuig, een gestolen auto, uit het zicht. Rond 04.45 uur werd vervolgens een auto aangetroffen in een greppel in Ospel, maar de inzittenden waren spoorloos. Tijdens een zoekactie troffen agenten in de omgeving van de auto de overleden man aan. Mogelijk had de man in de gestolen auto gezeten.

Bij de politie is ook een melding binnengekomen van diefstal van een fiets vanaf de Nieuwstraat in Ospel. Mogelijk is de fiets gestolen door een andere inzittende van de aangetroffen auto. Het gaat om een lichtblauwe fiets van het merk Norta. De fietsendief zou één zwarte schoen met een oranje veter dragen.

Volledig scherm In Ospel is vrijdagochtend een overleden man gevonden op straat. In de omgeving werd een auto aangetroffen in een greppel. © Bert Jansen