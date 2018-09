Drie bezwaren tegen bouw 23 chalets in Someren

Rowwen Hèze eerste echte test vernieuwde Ruchte

13:40 SOMEREN - De foyer van De Ruchte in Someren is uitgebreid met een extra lounge waar honderd mensen in kunnen. De keuken is vernieuwd, de bar flink uitgebreid en de tanks voor opslag van bier zijn vergroot. Wat nog rest zijn de details zoals het ophangen van gordijnen bijvoorbeeld.