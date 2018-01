Echte hond met tafelmanieren is hoogtepunt Bonte Avond in Someren-Heide

SOMEREN-HEIDE - De Bonte Avond in Someren Heide is elk jaar een warm nest voor de tonproaters van buiten De Hei. Het publiek en hofkapel De Bessemblaezers weten hun humor wel te waarderen.

Dit jaar mochten Dirk Kouwenberg, Hans Keeres, Erik Mulder en Frank Schrijen de Ton in zaal Heidehof bemannen. De laatste het een goei potje bier op, maar toch goed verstaanbaar en liet het publiek vrolijk meelallen. Met kouwenberg als astronout is succes verzekerd en Hans Keeres is als wielrenner, zonder doping, een van de betere tonpraoters uit de regio.

Maar waar de Heise mensen echt voor gekomen zijn is het jaarlijks optreden van De Ex Prinsen, De Raad van Elf én Danscrew Heibel die de avond opende met een aantal leuke dansjes.

De leden van de Raad van Elf van CV De Keijepaol keken vanuit een bejaardentehuis in 2061 terug naar de Carnaval in hun dorp in 2017. Zij herinnerden zich nog het afscheidsfeest van burgemeester Veldman, volgens hen een geweldig feest.

Maar 17 jaar te laat. Een ereplek in het tehuis was er voor twee urnen met as van bijzondere carnavalsmensen uit De Hei. Dat deze bedevaartsplek zoveel volk trok was voor de Raad een Ver-Assing. De ex-Prinsen hadden een act waarin Sultan Pilardo een aantal wensen mocht doen, die kwamen allemaal uit. Vooral de wens dat hij een hond wilde met tafelmanieren zal men in De Hei nog lang herinneren, het bleek een echte hond die op een vernuftige manier met mes en vork at en als toetje zonder te knoeien een ijsje naar binnen werkte.