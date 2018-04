Educatief kijkje in de kas in Someren

SOMEREN - Twintig graden en weinig wind, ideaal fietsweer was het afgelopen zondag. Vele Somerenaren grepen de gelegenheid aan om van kas naar kas te fietsen via de 'Kom in de kas' route. Niet alleen fietsers bezochten de vijf Somerense bedrijven die open dag hielden, de bermen naast de kassen stonden vol met geparkeerde auto's.

"Over belangstelling hebben we zeker niet te klagen", beaamt René Joosten, mede-eigenaar van JGS dat paprika's teelt. "Ik schat in dat er zo'n vijfduizend bezoekers zijn geweest. Het weer helpt natuurlijk mee. Mensen gaan erop uit. Ik ben blij dat we aan zoveel mensen kunnen laten zien wat er hier gebeurt."

Jeanne van Schijndel en Sjaan Steijvers uit Someren vinden het interessant om een kijkje te nemen in de kas van ruim acht hectare. "Ik had niet gedacht dat het zo groot zou zijn en dat het er zo netjes uit zou zien. Het plukken van de paprika's gebeurt op hoogte zodat de medewerkers ergonomisch verantwoord kunnen werken", vertelt Steijvers.

Kwaad daglicht

Joosten heeft zoveel mogelijk geautomatiseerd. De oogstkarren rijden vanzelf, dus werkers hoeven niet te trekken of duwen. "De tuinbouwsector staat wel eens in een kwaad daglicht, maar hier kunnen mensen zien dat het geen vies of zwaar werk is. En het is op werkdagen net zo zuiver als vandaag. We hebben niet extra gepoetst voor de open dag", stelt de teler.

De twee Somerense dames zijn druk bezig met het fotograferen van de paprika's aan de plant. Van Schijndel legt uit waarom: "Dat is om aan de kleinkinderen te laten zien. Ik vind het belangrijk dat ze weten waar hun voedsel vandaan komt. Anders denken ze dat paprika's uit de supermarkt komen." Bij Beerepoot, een champignonteler, hebben ze ook goed opgelet. Steijvers: "Daar hebben we uitgelegd gekregen op wat voor grond de champignons groeien. Bijvoorbeeld eerst een laagje paardenmest, dan kalk enzovoort. Alle stappen hebben we vastgelegd om straks thuis aan onze kleinkinderen uit te leggen."