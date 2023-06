Eén op de vier woningen in Someren aangemerkt als energiezuinig

Met een beetje rust en vrijheid komt alles goed, zegt gouden bruidspaar Van Ansem

MILHEEZE - Eigenlijk hoefde ze zelf niet zo heel nodig in de krant, Jeanne van Ansem uit Milheeze, vanwege het vijftigjarig huwelijk aanstaande zondag met haar Tjeu. Want als correspondente voor Bakel en Milheeze van het Eindhovens Dagblad sinds meer dan twintig jaar staat ze immers zelf al met de regelmaat van de klok in het Helmondse katern.