Een scherp oog op Buienradar in natte januarimaand

De hevige regenval van de laatste dagen leidt her en der in de regio tot overlast. Vooral bouwbedrijven en stratenmakers kijken met angst en beven op Buienradar. Plantenkwekers en enkele boeren zeggen er juist goed van af te komen.

Bouw

Bijna dagelijks moeten de werknemers van bouwbedrijf Dobu uit Someren eerst de pomp in de bouwput hangen voor ze aan hun normale werk kunnen. Momenteel speelt het water hen vooral parten bij enkele projecten in de Helmondse wijk Brandevoort, vertelt werkvoorbereider Hans Nusselder. ,,Bij het project Liverdonk hebben we daardoor al een vertraging opgelopen van vier tot vijf weken. Opleverdata verschuiven en niet iedereen heeft daar begrip voor. Maar het is moeilijk te voorkomen."

De natte bodem zorgt voor een extra kostenpost, maar hoe hoog die is kan Nusselder nog niet inschatten. Bouwhekken en keet blijven al die tijd staan. Andere projecten lijden er vooralsnog niet onder. ,,We kunnen het tot nu toe opvangen, maar het moet niet veel langer gaan duren."

Straten

Stratenmaker Bart de Groot uit Someren-Eind heeft deze weken moeite om fatsoenlijk zijn werk te kunnen doen. Normaal legt hij bergen zand klaar zodat hij vooruit kan. Dat is nu geen optie. ,,Dan wordt het een pap en daar kun je geen stenen op leggen. We moeten telkens het zand weghalen en nieuw zand aanbrengen, veel meer werk dus."

De Groot zegt nog nooit zo'n natte januari te hebben meegemaakt. Hij houdt altijd wel rekening met enkele dagen vrij in de eerste maand van het jaar, maar dan vanwege de vorst. Die lijkt er volgende week aan te komen. ,,Je gaat werken naar welk weer er voorspeld wordt. Dat betekent veel op Buienradar kijken. Nu kun je beter in het renovatiewerk zitten, dan heb je er minder last van."

Ook particulieren hebben soms last van het water. In de Berglarenstraat in Gemert moest de brandweer er deze week aan te pas komen om de straat weer begaanbaar te krijgen. Volgens buurtbewoonster Willy van de Ven is het jaren geleden dat het in de straat zo nat is geweest. ,,Gelukkig is het bij mij binnen droog gebleven. Ik hoorde in de keuken alleen de afvoer borrelen."

Boeren

Bij de boeren lijken de problemen nog mee te vallen. ,,Het is erg nat. Maar we hoeven in deze tijd van het jaar niet het veld op, dus dat leidt niet tot problemen", zegt Frans Versteden, voorzitter van ZLTO Oirschot-De Beerzen. ,,Als het dadelijk weer wat droger wordt, zakt het water weer snel weg."

De boomkwekers zijn rond deze tijd al wel hun bomen aan het rooien, maar ook bij hen vallen de problemen nog mee. ,,Het is wel vettig en je rijdt je weleens vast, maar het is niet zo dat de boompjes onder water staan of zo. Het is nog allemaal goed te doen", zegt kweker John Merks uit Son en Breugel.