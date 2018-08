Enorme run op gratis cherrytomaatjes in Someren

VIDEOSOMEREN - Auto's die bumper aan bumper geparkeerd staan in de berm, een tientallen meters lange rij van mensen met emmers en kistjes die geen moment korter lijkt te worden. Er is zaterdagochtend een ware run op cherrytomaten van Greenco in Someren.

Zes miljoen van deze snacktomaatjes voldoen niet aan de kwaliteitseisen. Na weken van extreme hitte en droogte zijn ze gedeukt en gerimpeld en daarom gaan ze niet naar de supermarkt. Maar met de smaak is niks mis en weggooien is zonde, vindt de groenteler. Dus deelt Greenco in totaal zes miljoen cherrytomaatjes gratis uit, ook bij de kassen in Someren. Een eenmalige actie tegen voedselverspilling.

Invasie

Dat een gratis emmer tomaatjes voor velen een aanbod is dat ze niet kunnen afslaan, blijkt wel aan de enorme invasie op zaterdagochtend. 1375 kisten met tomaatjes staan klokslag negen uur in stapels klaar. En die stapels slinken in ijltempo. Zo rap dat nauwelijks een uur later een medewerker van Greenco zich naar de poort haast om de wachtenden te waarschuwen: ‘de voorraad zou wel eens heel snel op kunnen zijn’. Die is dan inderdaad al gereduceerd tot slechts enkele bescheiden stapels kratjes.

Sneukelaars zijn van heinde en verre naar Someren gekomen voor de gratis tomaatjes, zo blijkt al snel. Tot België aan toe. Ludo Steyfkens uit Maaseik was precies op tijd in Someren om nog twee kistjes op de kop te tikken. Hij las op de website van Het belang van Limburg over de uitdeelactie en besloot een graantje mee te pikken. ,,Het was een autorit van een veertig minuten. Daarna heb ik hier een uur in de rij gestaan’’, zo klinkt het. Wat hij ermee gaat doen? ,,Ik eet er vanavond al een hoop tijdens een barbecue. De rest vries ik in om er soep van te maken.’’ Wendy Jaspers uit Zolder (ook België) gaat ook dezelfde dag nog kokkerellen. ,,Ik ga er onder meer een chutney van maken. Ik moet vanavond voor vijf personen koken.’’

Greenco in Someren deelt gratis snacktomaatjes uit. Mensen mogen emmers vol meenemen.

Berthie uit Someren is per fiets naar de Hoge Akkerweg gekomen. Ze voelt zich eigenlijk een beetje opgelaten over het gratis ophalen van de tomaatjes. ,,Greenco had er van mij best een zacht prijsje voor mogen vragen. Dit bedrijf heeft het hard te halen gehad na de hagelschade.’’ Normaal betaalt Berthie dan ook voor de cherrytomaatjes van Greenco. Die haalt ze uit de automaat. Deze keer neemt ze de groenten gratis mee. ,,Ik maak er straks tomatenpuree van.’’