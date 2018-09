Eten en relaxen op twee plekken in Someren

COMPETITIESTART HOOFDKLASSE Thijs van Pol wil weer belangrijk zijn

1 september Hij leefde zijn droom als profvoetballer, maar de werkelijkheid was anders dan hij zich had voorgesteld. Na twee seizoenen TOP Oss keerde Thijs van Pol deze zomer terug bij hoofdklasser Gemert. Morgen begint hij de competitie in Halsteren.