Ex-prinsen van Someren krijgen open doekjes voor ‘Even tot Hier’

Persiflage op 'Even tot hier' bij de Zanikavond van CV De Meerpoel in Someren.

Grard Wijnen en Niels Rooyakkers stonden achter de desk en Robert Hurkmans speelde piano net als Migael Wiels bij het echte ‘Even tot hier’.

Tijdens de intro van Robert waande het publiek zich in de studio van waar het wordt uitgezonden. Er werd op een groot scherm een beeld getoond van de Postelstraat in coronatijd én een foto van nu. De vraag was, ‘zoek de verschillen? Nou die waren er niet, op beide foto’s was de Postelstraat leeg!

Lockdown werd Fockdown

Er werd een lied gezongen over teveel Polen in Someren en over de 20.000ste inwoner, dat lag aan de Coronatijd. Toen was het niet alleen Lockdown maar ook Fockdown.

Ook werd de situatie rond het ontslag van Guido en daarbij de rol van de burgemeester op de hak genomen, teksten daarover werden niet allemaal met gejuich ontvangen. Die waren vaak tot aan het randje, maar nooit erover. Het nummer over ‘Asiel’, gezongen door jeugdprins Moos en jeugdadjudant Juul met ‘Migael’ als drie smurfen, werd volop meegezongen door de aanwezigen.”

Geen excuses van Hans Keeris

‘Even tot hier’ zorgde voor een opgewarmde zaal voor Hans Keeris, De Brabants kampioen tonpraoten stond te laat in het Meerpoelschip. Hij verontschuldigde zich niet, in de creatie als De Geheelonthouder heeft hij drank en dergelijke afgezworen, maar komt tot de ontdekking dat hij niet alles meer even goed weet. Ook afspraken niet.

Maar dat was ook wel weer lastig, een vrouw had hem ten huwelijk gevraagd maar hij wist later niet meer of hij ja of nee had gezegd. Hij vond zelf dat zijn geheugen nog goed is, ‘Maar wie ben ik? Zijn droge humor in de vorm van woordspelingen werd in Someren gewaardeerd, hij blijft zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid, zodat de humor herkenbaar blijft.

Ook het Vlierdens duo Wissiknie had die herkenbare humor in een aantal fraaie liedjes, een daarvan werd meegezongen door Prins Daan, de zaal sjoemelde mee. Zij vermaakten zich ook met de zanikers Dirk Kouwenberg en Joep de Wildt en zeker ook met de Hofkapel van de Meerpoel.